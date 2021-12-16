Бречалов: экспортный потенциал начнут учитывать при включении в проект "Деревня будущего"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии начнут учитывать экспортный потенциал бизнеса в населенных пунктах при их включении в проект "Деревня будущего", сообщил в четверг на заседании республиканского экспортного совета глава республики Александр Бречалов.

Проект "Деревня будущего" реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. В программе могут принимать участие населенные пункты, в которых проживают не более 10 тыс. человек. Цели проекта - цифровизация, качественная связь, интерактивные сервисы, обучение подрастающего поколения, современные подходы для ведения бизнеса на селе.

"Мы будем корректировать программу "Деревня будущего" на 2023 и последующие годы с обязательным учетом экспортной компоненты. Если глава района, предприниматель, выходят с инициативой по вхождению в программу "Деревня будущего" и показывают в плане работы или еще лучше - в совершенной поставке, экспорт, то эти проекты будут у нас получать больший балл и приоритет с точки зрения вхождения в программу", - сказал Бречалов.

Ранее председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на презентации проекта сообщил, что его планируется расширять в пределах республики и на федеральном уровне, оказывая помощь предпринимателям. В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил положительный эффект для экономики конкретного населенного пункта. Проект, по его словам, создает условия для реализации новых предпринимательских инициатив, причем не только в агропромышленном комплексе, а в различных сферах экономики.

Проект был презентован на примере села Пихтовка Воткинского района Удмуртии. Основной бизнес в Пихтовке, где проживают чуть более 400 человек, - рыбное хозяйство. Унитарное предприятие "Рыбхоз "Пихтовка" - одна из экономически эффективных сельхозорганизаций республики с уникальным опытом выращивания прудовой рыбы, который перенимают и внедряют в работу многие специализированные хозяйства в стране. Село было объявлено "деревней будущего" и стало первым в России проектом по комплексному изменению сельских территорий. За несколько месяцев для местных жителей были созданы комфортные условия жизни, максимально приближенные к городским. Стройка шла на 13 площадках. Были оборудованы школа, современный ФАП и другие соцобъекты. Всего было потрачено более 226 млн рублей, в том числе в рамках комплексного развития сельских территорий. Сбербанк обеспечил Пихтовку рядом цифровых сервисов.