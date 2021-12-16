Новогодние гуляния в Воронеже продлятся до трех часов ночи 1 января

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Новогодние мероприятия на центральной площади Воронежа продлятся до трех часов ночи 1 января, при этом горожанам не потребуется предъявлять на входе QR-код. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

"Официальное открытие площади состоится в последний день уходящего года - 31 декабря. Начнет свою работу она в 10 утра, а завершатся новогодние гуляния в 3 часа ночи 1 января <...>. С 1 по 7 января [площадь] будет работать с 10 часов утра до 22 часов вечера. Проход на саму площадь в дни новогодних торжеств будет организован через рамки металлодетекторов, при этом по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Воронежской области предъявлять QR-код и проходить процедуру измерения температуры тела горожанам не потребуется", - говорится в сообщении.

На площади из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу не будет концертно-развлекательных программ, но уже установлена главная городская ель, начат монтаж арт-объектов в стилистике сказок "Снежная Королева" и "Щелкунчик": будет построена фотозона с городком Кая и

Герды, установлена карусель, площадь украсят 130 елок и более 1 300 метров гирлянд. Также будут работать каток, кафе, ларьки с сувенирной продукцией. Защитные маски на гуляниях будут обязательными, если температура воздуха поднимется выше ноль градусов.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 187 958 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 134 652 человека, 9 721 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. В настоящее время от коронавируса в регионе привиты 1 228 115 человек, в том числе двукратно 1 151 476. План выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 173 907 человек.