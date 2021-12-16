Регулятор ЕС одобрил препарат сотровимаб для лечения ковида

ГААГА, 16 декабря. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдачу регистрационного удостоверения для препарата сотровимаб, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе регулятора.

Лекарство с торговым названием Xevudy предназначено "для взрослых и подростков с 12 лет с повышенным риском тяжелого течения заболевания, которым не требуется дополнительный кислород", говорится в документе.

Препарат разработан британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) совместно с американским партнером Vir Biotechnology. Согласно производителям, сотровимаб эффективен против всех известных вариантов коронавируса, в том числе штамма "омикрон".

Xevudy является третьим одобренным EMA препаратом на основе моноклональных антител для лечения вызываемого коронавирусом заболевания. В ноябре рекомендация на выдачу регистрационного удостоверения была выдана для препаратов Ronapreve и Regkirona.

Рекомендация EMA направлена в Европейскую комиссию, которая отвечает за выдачу непосредственно регистрационного удостоверения.