В Астраханской области 100% ковидных коек обеспечено медицинским кислородом

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Ковидный коечный фонд в Астраханской области полностью обеспечен медицинским кислородом, сообщил министр здравоохранения региона Александр Буркин на брифинге для журналистов.

"На сегодняшний день 100% сейчас обеспечен коечный фонд кислородом, развернуто 1 085 коек - они все кислородом обеспечены. Мы закупили 365 кислородных концентраторов плюс к тому, что у нас уже было за последние месяцы. Больше чем на 33 млн рублей за счет бюджета Астраханской области. Мы запускаем кислородную станцию в Ахтубинском районе, сейчас идет монтаж ее, <…> в Наримановском ковидном госпитале, в областной инфекционной больнице", - сказал Буркин на брифинге.

Он добавил, что запуск кислородной станции в Ахтубинском районе позволит отказаться от поставок кислорода военного госпиталя, расположенного на территории муниципального образования.

По словам Буркина, в регионе наблюдается стабильная ситуация по снижению количества госпитализированных ковид-пациентов, что позволяет перепрофилировать ковидные койки к оказанию плановой медицинской помощи.

"Со вчерашнего дня в Александро-Мариинской больнице отделение сердечно-сосудистой хирургии начало работать. <…> Мы постепенно приступаем к оказанию плановой медицинской помощи, но окончательное выведение Александро-Мариинской больницы из коек, которые работают на ковид, и проведение дезинфицирующих мероприятий мы планируем в середине января", - сообщил министр.

По данным на 16 декабря, в Астраханской области за минувшие сутки зафиксировано 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 78 121 случай COVID-19, умерли 2 282 человека. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 803 человека, свободными остаются 22% коечного фонда.