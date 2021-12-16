СК наградил подростка из Приморья за спасение младших братьев из горящего дома

ТАСС, 16 декабря. За спасение младших братьев из горящего дома 16-летний подросток из приморского Арсеньева получил почетную грамоту по поручению председателя Следственного комитета РФ. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Приморскому краю.

"16 декабря 2021 года по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручена почетная грамота за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, 16-летнему Анатолию Ломакину, который в мае 2021 года спас во время пожара своих младших братьев", - говорится в сообщении.

Когда начался пожар, родителей не было дома, а подросток работал в огороде. Он вовремя заметил дым и сразу побежал спасать братьев. Двухлетний ребенок спал в кровати, а 10-летний мальчик смотрел телевизор. Анатолию удалось вынести их на улицу до того, как огонь охватил весь дом.

"Когда приехали родители, он передал маме на руки младшего брата, схватил шланг со скважины и пытался броситься в дом, чтобы потушить пожар, но родители остановили его. В результате пожара жилище и все, что в нем находилось, сгорело", - сообщили в следственном управлении.

Летом Ломакин получил путевку в детский центр "Океан", где проходил программу юного следователя. Сейчас подросток обучается начальной военной подготовке на сборах во Владивостоке, где ему и вручили почетную грамоту.