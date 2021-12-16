Дума создала согласительную комиссию по закону о верифицированных онлайн-платформах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о создании согласительной комиссии по отклоненному Совфедом закону, регламентирующему участие органов госвласти субъектов РФ в сфере образования и обязывающему использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы, прошедшие государственную верификацию.

Согласно постановлению, в состав комиссии войдут вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинтшейн и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, которая избрана сопредседателем комиссии. "Установить срок работы в составе указанной согласительной комиссии избранных в нее депутатов Государственной думы до 22 декабря 2021 года", - отмечается в документе. Для участия в согласительных процедурах также предусматривается приглашение представителей правительства.

В среду Совет Федерации отклонил закон. Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения "содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе".

Учитывая это, комитет рекомендовал Совфеду отклонить закон и предложить Госдуме создать согласительную комиссию "для преодоления возникших разногласий". После исправления ошибки Совфед снова рассмотрит документ.

Принятый 8 декабря Госдумой закон обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Документ наделяет органы госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.