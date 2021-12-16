"Екатеринбурггаз" выявил около 1,7 тыс. утечек из-за брака в работе сторонних организаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Более 70% заявок, поступивших в аварийно-диспетчерскую службу "Екатеринбурггаза" после работы с газовым оборудованием сторонних специализированных организаций, подтвердились, были выявлены утечки газа. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель директора - главный инженер АО "Екатеринбурггаз" Иван Паслер.

"Силами нашей аварийно-диспетчерской службы было отработано более 2,5 тыс. аварийных заявок с начала года, в которых проведено техническое обслуживание сторонними организациями. Заявки, которые подтвердились, - это более 70%, 1,7 тыс. утечек газа было выявлено", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Замдиректора отметил, что уже не раз обращался к законодателям, чтобы сделать более строгими требования к компаниям, выполняющим техобслуживание газового оборудования. "Из количества заявок видно, что ситуация [год от года] не улучшается", - добавил Паслер.

По его данным, всего с начала 2021 года компания провела техническое обслуживание более 220 тыс. квартир и более 15 тыс. индивидуальных жилых домов, выявлено более 40 тыс. нарушений. "Самое распространенное - это самовольное подключение и отключение газопотребляющего оборудования, также проблемы с оставлением газового оборудования и допуском к газопроводам для проведения техобслуживания", - пояснил Паслер.

АО "Екатеринбурггаз" поставляет газ порядка 800 предприятиям Екатеринбурга, около 400 тыс. потребителей - физические лица.