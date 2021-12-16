В ФРГ заявили, что распространение "омикрона" может обострить ситуацию с COVID-19 в стране

"Нам предстоят тяжелые недели", - сказал он, отметив, что пока вариант "дельта" является доминирующим в стране, но ситуация может в скором времени измениться. "Лишь вопрос времени, когда "омикрон" займет его место. Мы ожидаем, что из-за этого ситуация для всех значительно ухудшится - это касается и привитых", - считает Вилер. Он указал на то, что "омикрон" "заразнее, чем "дельта", и приведет к повышению числа инфицированных".

"Мы должны ограничить контакты и активизировать другие меры для недопущения заражений, а также быстрее вакцинировать", - сказал Вилер. По его словам, "бустерные прививки помогают в любом случае" в борьбе против нового штамма.

Со своей стороны глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что власти ФРГ "попытаются сдержать распространение варианта "омикрон" посредством быстрой и эффективной стратегии по бустерной вакцинации". В то же время он посетовал на нехватку препаратов. "Мы ожидаем в первом квартале 50 млн бустерных доз, но нуждаемся в 70 млн. 20 млн доз необходимы для того, чтобы сделать первые и вторые прививки. Я не могу с этим [таким количеством доз] работать", - заявил Лаутербах.