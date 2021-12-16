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ТАСС 26-й месяц подряд возглавляет рейтинг цитируемости информагентств

В "Медиалогии" отметили, что в ноябре агентство сообщало, в частности, об аварии на шахте "Листвяжная", о том, что умерли Александр Градский и Валерий Гаркалин
Здание ТАСС Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание ТАСС
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Агентство ТАСС 26-й месяц подряд, начиная с октября 2019 года, возглавляет рейтинг цитируемости среди российских информагентств. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия" за ноябрь 2021 года.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало об аварии на шахте "Листвяжная", о том, что скончался Александр Градский и Валерий Гаркалин. В Польше заявили о попытке прорыва границы группой мигрантов, об этом ТАСС сообщил представитель польской погранохраны", - говорится в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил в ноябре 15 807,41, РИА Новости - 15 305,46, Интерфакс - 3 494,97.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 70 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Кроме того, при расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

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