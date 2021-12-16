В России из-за неизбежного распространения "омикрона" не исключают ускорения ревакцинации

Омикрон-штамм коронавируса выявлен в России уже у 25 человек, и избежать его распространения в стране невозможно. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы, где депутаты помимо прочего приняли в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах.

Ранее Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией, представила правительственный план противодействия "омикрону". Сейчас она объявила о возможности дополнительных мер, включая изменение срока действия сертификатов части переболевших, а также сокращение рекомендуемых сроков ревакцинации.

ТАСС собрал основное, что стало известно на данный момент.

Пока 25, но будет больше

Число случаев заражения "омикроном" в России возросло до 25. О первых двух случаях у вернувшихся из Южно-Африканской Республики стало известно ровно 10 дней назад - 6 декабря.

Заразившиеся новым штаммом выявлены не только в Москве и Подмосковье, но и за пределами столичного региона - в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем "омикрон" нашли у студента местного медицинского вуза, прибывшего из Республики Конго.

Избежать распространения нового штамма в России невозможно из-за "больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", предупредила Голикова.

Вопрос вакцинации

Российские разработчики вакцин в ближайшее время объявят результаты исследований своих препаратов на эффективность против "омикрона". По словам главы Центра им. Гамалеи, где разработали самую распространенную из отечественных вакцин "Спутник V", Александра Гинцбурга, если эффективность препарата окажется в 2-6 раз ниже, чем против "базового" штамма, менять его не придется.

Если же существующие вакцины окажутся неэффективными, будет разработан новый препарат, который зарегистрируют в России в экстренном порядке - "ровно так, как это делается во всем мире", заявила Голикова.

Из-за "омикрона" в стране могут скорректировать рекомендуемые сроки ревакцинации, которую сейчас призывают делать через шесть месяцев после первых прививок или болезни, - в зарубежных странах уже призывают прививаться повторно раньше чем через полгода. "Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наша позиция будет скорректирована", - сообщила вице-премьер.

"Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться и новые штаммы будут заразнее и "злее", то потребуется также изменить сроки действия сертификатов о перенесенной инфекции, которые переболевшим без обращения к врачу предлагается выдавать на полгода по итогам тестов на антитела, не исключила Голикова.

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