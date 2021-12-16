В Архангельской области впервые вручили региональную награду медикам

АРХАНГЕЛЬСК, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский впервые вручил региональную награду "Профессия - жизнь" медикам региона, сообщает пресс-служба администрации области. Премия была учреждена в 2021 году.

"В региональном правительстве состоялась первая церемония вручения премии медицинским работникам "Профессия - жизнь". Она учреждена в этом году губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который и вручил награды победителям", - указано в сообщении.

Премией отмечены 20 человек: лучшие врачи, фельдшеры и медсестры. Каждый из победителей получил денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Жители Архангельской области выбрали лучшего медицинского работника, проголосовав за кандидатов на интернет-портале "Наше Поморье". "Мы можем административно отмечать вас высокими официальными наградами, но есть вещи, которые, может быть, даже более ценны, чем медали, грамоты и различные почетные звания. Нам хотелось создать такие знаки благодарности, которые бы выражали отношение к вам простых людей, тех, кто каждый день проходит через ваши благородные руки. Поэтому родилась эта премия, и я очень надеюсь, что она приживется и станет ежегодной, а ее ценность будет только расти", - сказал на церемонии Цыбульский.

Отдать свой голос за конкретного участника можно было только один раз, но при этом один человек мог проголосовать дважды: один раз поддержать врача, второй - кандидата, который представлен в категории работников среднего медицинского персонала.