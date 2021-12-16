Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения в клинике "Медицина 24/7"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области (Росздравнадзор) выявила многочисленные нарушения в работе столичной частной клиники "Медицина 24/7", в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины. Об этом говорится в материалах проверки Росздравнадзора, с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно проверенной документации, пациенты клиники находились в стационаре менее одного дня, даже несмотря на тот факт, что у некоторых больных были диагностированы переломы. Ведомством проверено пока 250 пакетов документов", - говорится в результатах проверки Росздравнадзора. Кроме того, проверка установила наличие трупов в морге на территории клиники, у которой не было разрешения на проведение патологоанатомических вскрытий.

В документах уточняется, что речь идет о проведении выборочной проверки копий медицинских документов, медицинских свидетельств о смерти, гражданских свидетельств о смерти, титульных листов медкарт стационарного больного, посмертных эпикризов, протоколов патологоанатомических исследований, сопроводительных листов в патологоанатомическое отделение, заявлений родственников умерших об отказе или согласии на патологоанатомическое вскрытие.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, результаты проверки деятельности клиники уже переданы в Следственный комитет России, а также в ЦНИИ туберкулеза, с которым медучреждение подписало договор. Кроме того, по итогам проверки составлен соответствующий акт, а директору ЦНИИ выдано предписание об устранении выявленных нарушений, контроль за которым запланирован на январь 2022 года. В связи с выявленными грубыми лицензионными нарушениями составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальной лицензией).

Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей клиники ТАСС пока не располагает.

Дело в отношении клиники

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после личного приема потерпевших по уголовному делу в отношении клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки. Дело было передано в центральный аппарат ведомства. Арбитражный суд Москвы в июне по просьбе столичного управления Росздравнадзора приостанавливал на 90 суток деятельность клиники, в которой позднее прошли обыски и выемка необходимых для расследования уголовного дела документов. 21 декабря Арбитражный суд рассмотрит заявление Росздравнадзора об отзыве лицензии у клиники.

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск генерального директора и главного врача "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. Он, по данным следствия, скрылся от правоохранительных органов и находится в Турции. Решением Басманного суда Москвы он заочно арестован. Заведующий отделением Руслан Павлов и врач анестезиолог-реаниматолог клиники Павел Наумов в рамках этого дела находятся в СИЗО. В целях обеспечения гражданских исков потерпевших судом наложен арест на имущество клиники и обвиняемых, в том числе на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. В рамках уголовного дела следователи проверяют все случаи оказания ненадлежащих медицинских услуг пациентам, дается правовая оценка по каждому такому факту. Кроме того, в настоящее время следствием проверяются сведения о возможном мошенничестве со стороны клиники.