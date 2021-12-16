Правительство Башкирии планирует открыть в регионе 17 полилингвальных школ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Создание 17 полилингвальных школ, дающих возможность изучения башкирского, татарского и чувашского языков, планируется в Республике Башкортостан. Об этом заявил в четверг заместитель премьер-министра правительства региона Азат Бадранов на форуме "Языковая политика в Российской Федерации".

"В целях популяризации родных языков мы пошли по пути создания полилингвальных школ и гимназий. Принято решение об открытии 17 полилингвальных школ [в Башкирии]. При этом полилингвальное образование реализуется во многих национальных регионах страны. Мы считаем, что отличительной чертой этого проекта <…> является то, что этот проект не только про башкирский язык", - сообщил Бадранов.

Он отметил, что в полилингвальных школах в регионе делается упор на изучение татарского, марийского и чувашского языков.

Ранее пресс-служба министерства образования республики сообщала, что до 2024 года сеть полилингвальных школ в Башкирии охватит 10 городов и пять районных центров.

Федеральное агентство по делам национальностей в онлайн-формате проводит в Москве 16 декабря 2021 года V форум "Языковая политика в Российской Федерации". Форум проводится с целью обеспечения языковых прав народов России, путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, поиска новых технологических решений для сохранения и поддержки многоязычия в Российской Федерации.