ФРГ рассчитывает получить адаптированную под "омикрон" вакцину в первом квартале 2022 года

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Германия рассчитывает получить адаптированную под "омикрон" вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

"Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под "омикрон" вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале", - сказал он.

Лаутербах также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. "Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины", - отметил он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.