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Первый форум регионов стран Содружества пройдет в Узбекистане в 2022 году

Концепция запланированного форума пока не известна

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Представители стран СНГ на прошедшем заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству приняли решение провести в 2022 году в Узбекистане первый Форум регионов государств содружества. Об этом в четверг сообщается на сайте Исполкома СНГ.

"Участники обсудили состояние межрегионального и приграничного сотрудничества в странах СНГ, исполнение Концепции сотрудничества до 2030 года, а также рассмотрели проект новой концепции организации. <...> На заседании также обсуждали концепцию проведения первого Форума регионов СНГ и решили провести его в 2022 году в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Исполкома, заседание прошло в формате видеоконференции. Какой будет концепция запланированного форума не уточняется.

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