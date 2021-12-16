Пострадавшие страны призвали Иран начать переговоры о выплатах за сбитый Boeing 17 января

ОТТАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Представители правительств Канады, Великобритании, Швеции и Украины выпустили заявление, в котором призвали Иран начать с 17 января 2022 года переговоры о выплатах родственникам жертв крушения украинского самолета Boeing. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского министерства иностранных дел.

"Международная группа по координации и реагированию, представляющая Канаду, Швецию, Соединенное Королевство и Украину, провели [сегодня] виртуальную встречу, чтобы поговорить о реакции Исламской Республики Иран на наше предложение по обсуждению компенсаций за сбитый самолет рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", - говорится в документе. - Мы направили последующий запрос, приглашая Иран обсудить вопросы, связанные с нашими требованиями о возмещении ущерба за сбитый лайнер рейса PS752 в течение [одного из дней] недели, начинающейся [в понедельник] 17 января 2022 года".

В документе отмечается, что данные государства ждут ответа от Ирана до 5 января. После этой даты представители указанных стран будут считать, что "попытки договориться о репарациях с Ираном тщетны" и будут рассматривать "другие действия для решения этого вопроса в рамках международного права".

Ранее Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая должна оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. Координация осуществляется на министерском уровне, в том числе через МИД.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

Суд Канады признал крушение самолета МАУ в Иране преднамеренным террористическим актом.