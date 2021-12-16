Новую сцену для Малого драматического театра в Петербурге построят к маю 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Новую сцену Академического малого драматического театра - Театра Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге планируют построить на Звенигородской улице в центре города к маю 2024 года. Стоимость работ по возведению здания и его вводу в эксплуатацию составит 8 млрд рублей, подрядчиком выступит "Трансепт групп" Бориса Ротенберга, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по строительству объекта: "ФГБУК "Академический Малый драматический театр - Театр Европы" - строительство Новой сцены Академического малого драматического театра - Театра Европы. Участник, с которым планируется заключить контракт, - ООО "Трансепт групп", предложение участника - 8,03 млрд рублей. <…> Завершение пусконаладочных работ - 30.04.2024", - говорится в итоговой документации аукциона.

Первые деньги на реализацию проекта были выделены в 2013 году Министерством культуры РФ. Строительные работы на объекте начались в 2016 году, подрядчиком выступила компания "Стройсоюз СВ", стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей, сцену планировали сдать в 2018 году. Однако из-за скандала с хищением средств контракт со "Стройсоюзом" был расторгнут, в 2017 году договор на завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграло ООО "Трансепт групп". В феврале 2021 года недостроенный объект был передан "Единому заказчику в сфере строительства", который объявил новый конкурс на 8 млрд рублей.

Согласно техническому заданию по новому контракту, подрядчику предстоит возвести здание высотой в семь этажей, его общая площадь составит 32,3 тыс. кв. м., а вместимость - 675 человек. В стоимость работ входят как непосредственно капитальные строительные работы по возведению объекта, так и монтаж, и подключение всей необходимой инфраструктуры, театрального оборудования и благоустройство прилегающей территории. Подрядчик также будет должен обустроить подземный паркинг, систему охраны, сигнализации и видеонаблюдения.