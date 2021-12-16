В Британии вторые сутки подряд регистрируется максимальное число случаев заражения ковидом

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 88,3 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации.

Предыдущий антирекорд - 78,6 тыс. - был установлен в среду. На протяжении последних девяти дней в королевстве только один раз было зарегистрировано менее 50 тыс. случаев заражения в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 31% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве превышает 11 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 146 человек по сравнению с 165 днем ранее. В общей сложности в Великобритании умерли 146,9 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 170,9 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Рекордный рост показателей инфицирования наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамм коронавируса. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства признало, что новый штамм представляет наибольшую угрозу системе здравоохранения Великобритании за все время пандемии. Всего в стране на данный момент обнаружено 11 708 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, который уже стал доминирующим в Лондоне. Также известно об одном летальном исходе после заражения штаммом "омикрон".

12 декабря главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости - вплоть до 200 тыс. ежедневно.

Специалисты отдельно обращают внимание на высокую скорость распространения вируса, из-за которой число заражений омикрон-штаммом, по нынешним оценкам, удваивается каждые два дня. Базовый коэффициент репродукции (R) в случае с омикрон-штаммом в Англии составляет от трех до пяти - это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 30-50 человек. Для сравнения: в случае со штаммом "дельта" этот показатель держится на уровне 1,1-1,2.