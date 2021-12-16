Корпорация развития Мурманской области увеличила число инвестпроектов почти вдвое

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Количество инвестиционных проектов Мурманской области, сопровождаемых Корпорацией развития региона, увеличилось за год в 1,75 раза - до 70 проектов суммарно на 400 млрд рублей. Всего на данный момент в области реализуется 159 инвестиционных проектов на 670 млрд рублей, сообщила журналистам генеральный директор корпорации Светлана Панфилова.

"При сопровождении Корпорации развития в Мурманской области реализуются 70 инвестиционных проектов суммарно на 400 млрд рублей, всего на данный момент общий портфель региона составляет 159 проектов на 670 млрд рублей. Сотрудники корпорации сопровождают крупные логистические, горнодобывающие и инфраструктурные проекты, а также в сфере ЖКХ, направленные на улучшение качества жизни людей в условиях Крайнего Севера. Также это проекты в сфере туризма, придорожного сервиса, "зеленой" энергетики, рыбной промышленности, создания сети вертолетных маршрутов и многие другие", - сообщила Панфилова.

По ее данным, год назад корпорация сопровождала порядка 40 проектов, а восемь лет назад, когда только была создана, в ее портфеле был один проект - строительство канатной дороги в Кировске с общим объемом инвестиций 500 млн рублей.

Как отметила замгубернатора Ольга Кузнецова, корпорация начала сопровождать и социальные проекты, в частности, проект строительства рыбоперерабатывающего завода в Умба, который помог местным рыбакам получить доступ к рыбным участкам.

В Мурманской области действуют два преференциальных налоговых режима. Один из них - это ТОР "Столица Арктики", которая является первой арктической территорией опережающего социально-экономического развития с налоговыми преференциями, действующими на Дальнем Востоке. Она создана на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Сейчас в регионе зарегистрированы девять резидентов ТОР с объемом инвестиций почти 100 млрд рублей. Второй - Арктическая зона РФ (АЗРФ). Проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.