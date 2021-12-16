Лауреат книги рекордов Гиннесса сделал карусель для Рождественской ярмарки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Одной из новинок Рождественской ярмарки в центре Петербурга стала двухъярусная карусель, расписанная вручную немецким художником, который является многократным лауреатом книги рекордов Гиннесса. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал Михаил Александер, директор "Студии Жираф".

"Карусель замечательна всем, здесь 24 тонны веса, 300 килограммов краски, много золота, латуни, у лошадей настоящие хвосты. Она вмещает 85 человек. В высоту 12 метров,11 метров в диаметре, но, пожалуй, главное то, что она сделана петербуржцами (художники, инженер, конструкторы) практически полностью от конструкторских чертежей и расчетов до металлокаркаса сварки. Ее автором является немецкий художник, многократный лауреат книги рекордов Гиннесса Питер Петц, он разрисовал вручную фризы и потолок", - сказал он.

Александер добавил, что для росписи художник лично приезжал в Петербург. На карусели изображены Аврора, Смольный и Памятник Ленину, ее изготовление заняло 8,5 месяцев. Молодые таланты из Академии художеств и из Мухинского училища Петербурга воплотили в жизнь задумку немецкого коллеги. В Европе примерно такая карусель стоит около 300 тысяч евро, но эту смогли изготовить чуть дешевле.

Директор СПб ГБУ "Центр контроля качества, товаров (продукции), работ и услуг" и организатор ярмарки на Манежной площади Анна Сильницкая рассказала, что на Манежной площади ярмарка будет проходить уже в третий раз. Концепция оформление Рождественской ярмарки продолжает сказочную историю "Щелкунчик и Мышиный король" Гофмана и из года в год идея развивается, дополняясь новыми элементами.

Новинки

"В этом году новинками станут фотозона "Торт", "Часы" и "Воздушный шар" на Малой Садовой улице. Также в этом году в отличие от прошлого будут представлены развлекательные зоны: каток практически 800 квадратных метров и двухэтажная паровая карусель, предоставленная нашим партнером "Магистраль северной столицы", а также для маленьких посетителей будет курсировать паровозик, все развлечения будут бесплатными", - сказала она.

Кроме того, Сильницкая отметила, что в этом году будет предусмотрено 90 торговых мест, их количество было уменьшено, на ярмарке будут также представлены продовольственные товары, а зона общественного питания значительно увеличена. Зарубежных представителей не будет, но на ярмарке можно будет отведать угощения разных стран мира: Италии, Чехии, Испании и Германии. На вход ограничений для посетителей не предусмотрено, однако на ярмарке будут соблюдены все противоковидные меры: все сотрудники привиты, будут работать в масках и защитных экранах. Субсидия ярмарки составила 100 млн рублей, пока использованы не все средства, окончательная стоимость будет известна, когда будут завершены все работы. Ярмарка начнет работу с 18 декабря до 9 января. Ежедневно она будет работать с 12 часов дня до 21:00, исключение составит 1 января, когда ярмарка начнет принимать гостей с 14:00. Помимо городской ярмарки с 20 декабря в Петербурге начнут работу более восьмидесяти ёлочных базаров.