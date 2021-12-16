Более 1,4 млрд рублей направили в Тверской области на выплаты медикам ковидных госпиталей

ТАСС, 16 декабря. Медицинские работники инфекционных госпиталей в Тверской области, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, с начала 2021 года получили стимулирующие выплаты на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В том числе свыше 12,2 млн рублей были направлены на поощрение за проведение вакцинации от ковида, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"С начала 2021 года на стимулирующие выплаты работникам медорганизаций Тверской области, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, за счет средств федерального и областного бюджета направлено более 1 млрд 465 миллионов рублей. В том числе на оплату отпусков и компенсацию за неиспользованный отпуск", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в конце августа 2021 года также были введены стимулирующие выплаты медработникам, которые участвуют в проведении вакцинации взрослого населения против ковида. "Сумма выплат к началу декабря превысила 12,2 млн рублей. Все стимулирующие надбавки производились без задержек", - отметили в пресс-службе.

В Тверской области инфекционные госпитали развернуты в 14 медицинских учреждениях. Так, госпитали созданы в Твери, Калининском районе, Удомле, Конаково, Нелидово, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах. Действует около 2 тыс. мест для пациентов с коронавирусом, при необходимости коечный фонд может быть увеличен.

Как сообщалось, в декабре 2020 года волонтер кол-центра во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина обратился к главе государства с просьбой разобраться с регионами, в которых ряд медиков не получил стимулирующие выплаты. В частности, по его словам, на такую ситуацию пожаловались медики из инфекционной больницы Твери. Однако проведенная Минздравом Тверской области проверка не выявила данной проблемы, все выплаты производились в срок, каких-либо жалоб от медработников в правоохранительные органы, в органы государственной власти региона не поступало.