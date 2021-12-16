В Молдавии заявили, что десятки тысяч сертификатов о вакцинации могут быть подделками

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Десятки тысяч подозрительных сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также множество других нарушений выявил в Молдавии аудит, результаты которого опубликовала в четверг Счетная палата республики.

"Аудиторы проверили более 277 тыс. данных, которые были введены в реестр во временные периоды отличные от фактического времени вакцинации. Как показал анализ, подозрения вызывает достоверность более 70 тыс. сертификатов", - говорится в сообщении. Кроме того, выяснилось, что 7 тыс. человек получили прививку с истекшим сроком годности, что также "ставит под подозрение использование препаратов".

Аудиторы констатировали, что злоупотребления были как в процессе выдачи сертификатов, так и в процессе вакцинации. Проверка показала, что в период дефицита вакцины вне очереди были привиты 2 579 человек.

Минздрав Молдавии уже опроверг эту информацию, объясняя неточности техническими ошибками при учете данных на старте прививочной кампании.

По данным Счетной палаты, всего в республику поступило около 2 млн доз вакцины от ковида. Из этого объема 75% от общего объема республика получила в качестве гуманитарной помощи в основном по линии международной программы COVAX. Такая помощь направлялась в республику из России, Румынии, Китая, Турции и других стран. Из общего объема поставок было использовано 1,6 млн доз, уровень вакцинации населения республики достиг 27%.