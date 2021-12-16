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Путин заявил, что доходы людей должны расти одновременно с получением новых компетенций

По словам президента России, важнейшая задача Агентства стратегических инициатив - помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Доходы людей должны расти одновременно с приобретением дополнительных навыков и компетенций, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Важнейшая задача агентства - помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире. Здесь главное, чтобы получение дополнительных навыков и компетенций означало повышение реальных доходов человека", - сказал Путин.

В связи с этим он попросил АСИ запустить удобные обучающие форматы, в том числе для тех граждан, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя. "В хорошем смысле этого слова вести трудовую деятельность как самозанятый", - уточнил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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