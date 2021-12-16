Британские СМИ обвинили канцелярию Джонсона в систематических нарушениях антиковидных мер

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сотрудники его канцелярии, вероятно, неоднократно нарушали коронавирусные ограничения во время первых волн пандемии. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном расследовании газет The Guardian и The Independent .

Отмечается, что 15 мая 2020 года на Даунинг-стрит, 10 состоялось праздничное мероприятие, в котором также принял участие глава правительства, несмотря на предписание властей страны минимизировать прямые контакты с другими людьми. По сведениям изданий, Джонсон пробыл около 15 минут на вечеринке, которая была организована по случаю успешных действий властей в борьбе с пандемией. Согласно источникам СМИ, порядка 20 сотрудников канцелярии премьера распивали алкогольные напитки в тот день, а само мероприятие завершилось поздно вечером.

Газеты подчеркнули, что действовавшие на тот момент правила не позволяли британцам, не проживающим друг с другом под одной крышей, встречаться большими компаниями в закрытых помещениях. Кроме того, в день проведения вечеринки занимавший тогда пост главы Минздрава Мэтт Хэнкок на пресс-конференции призвал жителей королевства "по возможности оставаться дома" и "следовать правилам, заботиться о семье и не рисковать здоровьем", но при этом сам также посетил данное мероприятие, проводившееся по случаю ослабления правительством ряда других коронавирусных ограничений.

В офисе Джонсона в ответ на просьбу прокомментировать описанные события заявили, что "премьер-министр провел серию встреч в тот день, в том числе короткий разговор с министром здравоохранения и социальных дел и его командой в саду [на территории резиденции главы правительства] после пресс-конференции". "Премьер-министр вернулся в резиденцию чуть позже семи часов вечера. Небольшое количество сотрудников, присутствие которых было необходимо по рабочим соображениям, находились в саду на Даунинг-стрит днем и вечером", - указали в канцелярии Джонсона.

В свою очередь представитель Хэнкока назвал неправдивыми утверждения изданий. "После пресс-конференции, которая закончилась примерно в 17:53, Мэтт [Хэнкок] провел брифинг со своей командой, а затем пошел в сад на Даунинг-стрит, чтобы отчитаться перед премьер-министром. Он покинул Даунинг-стрит в 18:32 и направился обратно в здание Минздрава", - сказал он.

Скандал с вечеринками

Ранее в Великобритании разгорелся скандал с рождественской вечеринкой, которую сотрудники канцелярии премьер-министра устроили в декабре 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры из-за пандемии. По информации газеты Daily Mirror, десятки госслужащих провели праздничные мероприятия на Даунинг-стрит в разгар второй волны эпидемии, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.

7 декабря телеканал ITV опубликовал ранее не демонстрировавшиеся кадры из зала брифингов для СМИ в резиденции премьера, на которых видно, как бывший пресс-секретарь Джонсона Аллегра Страттон репетирует ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке. На видео, снятом 20 декабря 2020 года, Страттон много смеется и обменивается с коллегами шутками о том, что "это была не вечеринка, а просто небольшое застолье с вином и сыром". Запись вызвала возмущение как простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов Консервативной партии. Глава фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд призвал Джонсона подать в отставку в связи со скандалом.

Первоначально Джонсон заявлял, что никакой вечеринки на Даунинг-стрит в декабре прошлого года не было, а члены его окружения соблюдали все необходимые правила, однако 8 декабря, выступая в Палате общин британского парламента, глава правительства пообещал провести проверку в связи с инцидентом. Он выразил возмущение по поводу поведения Страттон на видео и принес извинения за то, что она позволила себе шутки о возможности пренебрегать коронавирусными правилами. При этом глава кабмина повторил, что, по имеющейся у него информации, вечеринка, на которой нарушались бы ограничения, не проводилась.

Кроме того, на прошлой неделе в прессе появились сообщения о том, что в декабре 2020 года для сотрудников Даунинг-стрит была организована рождественская викторина. Многие сотрудники участвовали в ней в удаленном формате по видеоконференции, но некоторые присутствовали непосредственно в самой резиденции, что также шло вразрез с применявшимися тогда правилами.

На этом фоне рейтинг одобрения деятельности Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения во главе правительства. Согласно последнему исследованию социологического института YouGov, положительно о премьере теперь отзываются лишь 24% респондентов, в то время как у 66% жителей королевства сформировалось негативное мнение о нем (остальные не определились со своим отношением).