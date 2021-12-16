В Петербурге более 2,5 млн человек вакцинировались от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Более 2,5 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от COVID-19, это почти 60% без учета детей и тех, у кого есть противопоказания, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города. По расчетам властей, Петербург сможет достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации в 80% населения к середине января.

"В Петербурге 2 514 315 человек полностью закончили цикл вакцинации. Всего в Петербург поступило 3 903 525 доз вакцины. На сегодняшний день запас составляет 925 699 доз. В Петербурге открыты 190 пунктов вакцинации. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 51 мобильном пункте", - говорится в сообщении.

"Мы наращиваем темпы вакцинации. Людей, получивших защиту от коронавируса, становится все больше. Те, кто еще не привился, могут сделать это в пунктах вакцинации - в дни новогодних праздников они будут работать в поликлиниках и торговых центрах. Необходимый запас вакцины в городе есть", - приводит слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба администрации города.

По последним данным, в Петербурге выявили 823 312 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 766 249 человек (2 424 за сутки), умерли 27 128 (61 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 992 случая заражения.