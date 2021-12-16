{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил организовать информирование о преимуществах и рисках использования ИИ

Доклад по поручению установлен в срок до 1 февраля 2022 года и далее ежегодно

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать информирование о преимуществах и рисках использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением", - говорится в списке поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Доклад по поручению установлен в срок до 1 февраля 2022 года и далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
Путин поручил совершенствовать применение правовых режимов в сфере цифровых инноваций
Доклад о реализации должен быть предоставлен до 1 апреля 2022 года
Путин поручил совершенствовать применение правовых режимов в сфере цифровых инноваций
Читать полностью