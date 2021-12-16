Путин поручил организовать информирование о преимуществах и рисках использования ИИ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать информирование о преимуществах и рисках использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением", - говорится в списке поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Доклад по поручению установлен в срок до 1 февраля 2022 года и далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель СПЧ Валерий Фадеев.