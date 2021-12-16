Путин предложил включить в нацпроекты практики АСИ по решению повседневных проблем людей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил включить в нацпроекты наиболее значимые, наработанные Агентством стратегических инициатив (АСИ), практики, направленные на решение повседневных проблем людей.

На заседании наблюдательного совета АСИ Путин рассказал, что ознакомился на выставке агентства, "как работает цифровая платформа, на которой собраны лучшие региональные практики, они помогают решать повседневные проблемы людей".

"Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с АСИ выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, правительству надо изучить предложения АСИ, касающиеся бесплатного горячего питания в школах и ряда изменений в действующее законодательство. "Предлагаемое нужно будет обобщить и соответствующим образом оформить в виде поручений", - сказал глава государства.