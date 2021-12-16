В ЮАР сократилось число новых случаев заражения коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом составило в ЮАР за последние 24 часа 24 785 человек, при этом накануне было зафиксировано 26 976 случаев. Об этом сообщил в четверг Национальный институт инфекционных заболеваний на своем портале .

Наибольший прирост числа заболевших продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 6 744 по сравнению с 8 021 сутки назад. На нее приходится 33,6% всех новых инфицированных COVID-19 в стране. На второй позиции - провинция Квазулу-Наталь с 5 821 по сравнению с 5 924 накануне. Абсолютное большинство заразившихся в ЮАР в течение последних четырех недель инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 347 человек по сравнению с 620 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом - 7 614. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 36 пациентов по сравнению с 54 накануне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Между тем ВОЗ объявила в четверг, что ЮАР уже не является больше страной с наибольшим числом инфицированных омикрон-штаммом. Новый вариант COVID-19 обнаружен более чем в 60 странах мира.