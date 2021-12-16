Путин потребовал развивать в РФ практику скрининга на ранних сроках беременности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти РФ должны основательно заниматься внедрением скрининга на ранних сроках беременности. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать, в России это та тема, которой заниматься министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже основательно", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что "нужно современные использовать методики этой работы".

Перед этим глава АСИ Светлана Чупшева рассказала о практике Свердловской области, где был разработан порядок медико-социальной помощи семьям, в которых рождаются дети с синдромом Дауна. Он включает протокол объявления диагноза, протокол исследований и протокол маршрутизации, позволяющий комплексно поддерживать семьи после выписки из роддома. В результате, по словам главы АСИ, в этом регионе сейчас случаев отказа от таких детей нет. Чупшева подчеркнула, что такой протокол может применяться и в случаях рождения детей с другими особенностями, она призвала распространить эту практику на федеральный уровень. "То, что вы сейчас сказали, важно", - подчеркнул Путин.