Путин поручил развивать систему менторства в сфере искусственного интеллекта в школах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по развитию в российских общеобразовательных организациях системы менторства и наставничества в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается в списке поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <…> представить предложения по развитию в общеобразовательных организациях системы менторства и наставничества в сфере технологий искусственного интеллекта, в том числе с привлечением представителей организаций, применяющих такие технологии", - указано в документе. Уточняется, что срок реализации поручения - 1 июня 2022 года.

Кроме того, президент также поручил обеспечить расширение возможностей для обучения работников, осуществляющих трудовую деятельность в отдельных отраслях экономики и социальной сфере. Обучение должно производиться по образовательным программам дополнительного образования в области информационных технологий. Доклад о реализации должен быть предоставлен до 1 июня 2022 года, а далее - ежегодно.

В списке поручений президент также обратил внимание на то, что при расширении сети организаций дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности и в малых городах, должно предусматриваться создание условий для развития детей в области информационных технологий. По данному поручению доклад о реализации должен быть предоставлен до 1 сентября 2022 года, впоследствии - ежегодно.