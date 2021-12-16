В Дагестане построят школу на 800 мест по госпрограмме к 2023 году

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены построить в Кизляре школу на 800 мест по госпрограмме "Развитие образования" к концу 2023 года. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства республики.

"Рассмотрены адресованные президенту России обращения жителей Северо-Кавказского федерального округа, касающиеся социальных вопросов. Юрий Чайка (полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе - прим. ТАСС) заслушал обращение жителей города Кизляра, которые попросили оказать содействие в строительстве новой школы. Как доложил председатель правительства РД Абдулпатах Амирханов, в указанном заявителями микрорайоне города запланировано строительство школы на 800 ученических мест", - говорится в сообщении.

Строительство объекта будет проведено в рамках госпрограммы "Развитие образования". На работы планируется направить около 700 млн рублей. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации и направлена в адрес ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" для получения заключения. В марте планируется объявить торги на заключение контракта. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на декабрь 2023 года.