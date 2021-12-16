Генсек ООН надеется, что механизм трансграничной помощи в Сирии продлят

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что механизм трансграничной помощи в Сирии будет продлен. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате.

Гутерриш подчеркнул, что предоставил запрошенный Советом Безопасности доклад о работе механизма трансграничной помощи, "в котором подчеркиваются приложенные значительные усилия" на этом направлении. По словам генсека, содержание доклада "дает надежду на то", что механизм трансграничной помощи будет продлен.

9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее Ирландия и Норвегия подготовили свой вариант, предложив продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на один год. Россия предложила собственный вариант, который предполагал продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел 9 июля дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.