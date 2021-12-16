Новый логотип Нижегородской ярмарки победил на конкурсе графического дизайна в Чикаго

ТАСС, 16 декабря. Новый логотип выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка" стал одним из победителей конкурса Society of Typographic Arts-2021 в Чикаго. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Новый логотип выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка" стал одним из победителей престижного конкурса в Чикаго (США) - STA 2021, где ежегодно выбирают 100 лучших образцов графического дизайна со всего мира", - отмечается в сообщении.

По словам главы региона Глеба Никитина, ярмарка является одним из главных символов Нижнего Новгорода и Нижегородской области в целом. "Для нас важно, чтобы о ее красоте и самобытности знали во всем мире. Благодаря 800-летию Нижнего Новгорода удалось значительно обновить территорию ярмарки: убрать устаревшие павильоны, благоустроить площадки, обустроить новое пространство для проведения мероприятий, убрать надоевший всем забор. В эти дни ярмарка становится и одной из основных площадок "Новогодней столицы", - отметил Никитин.

Новый логотип Нижегородской ярмарки разработала студия Kurt, в нем отражены как архитектурные формы - историческое здание ярмарки и ее новые павильоны, так и место ее расположения - у слияния Волги и Оки. По словам дизайнеров, они хотели подчеркнуть историческое наследие и при этом создать современный и узнаваемый образ.

Нижегородская ярмарка - один из ведущих центров деловой жизни региона. В 2017 году она отпраздновала свое 200-летие. За время существования ее посетили несколько миллионов человек, здесь были реализованы сотни выставочных проектов.

Society of Typographic Art - старейшая профессиональная проектная организация Чикаго, работающая с 1927 года.