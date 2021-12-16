АСИ предложило создать единые правила взаимодействия частных и госпоставщиков соцуслуг

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила выработать единые правила взаимодействия негосударственных и государственных поставщиков социальных услуг. Об этом она сообщила в четверг на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Мы предлагаем выработать единые правила взаимодействия негосударственных и государственных поставщиков услуг, интеграцию разных цифровых платформ. Если государство создает "гостех", который объединяет все государственные базы данных и сервисы, обеспечивая тем самым удобство для человека пользоваться всеми социальными услугами <…>, то надо дать возможность работать с ними и частникам для построения лучших клиентских путей по жизненным ситуациям для человека. Чтобы, например, заходя на "гостех", я могла подать заявку на социальные выплаты, на материнский капитал и тут же найти ту необходимую недвижимость, которая мне подходит, оформить кредит и зарегистрировать полученную собственность", - сказала она.

Чупшева рассказала также о тестировании новых финансовых инструментов для социальной сферы. Это, в частности, гранты по проектам социального воздействия.

"Впервые в России такую работу начал ВЭБ.РФ. Проекты реализуются целиком за счет частных средств, а потом, когда эффект можно доказать, получают возврат инвестиций в бюджет. Это позволяет получить доказанный результат для человека, а не отчитываться койками и метрами", - пояснила она.

Как подчеркнула Чупшева, АСИ готово выступить оператором проекта социального воздействия, "вместе с ВЭБом искать такие проекты, обеспечивать их сопровождение и независимую оценку их результата". "Три проекта уже запущены ВЭБом. Мы сейчас как раз на платформе "Смартека" по социально-экономическим практикам еще семь проектов структурируем под данный механизм", - добавила глава агентства.