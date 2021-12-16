Путин поддержал стратегию развития АСИ до 2024 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал стратегию развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) до 2024 года.

"Светлана Витальевна [Чупшева, гендиректор агентства], мы хотим поблагодарить вас за работу за прошедший период. Как я понял всех членов наблюдательного совета, мы поддерживаем ваши предложения о стратегии развития до 2024 года", - сказал президент на заседании наблюдательного совета агентства.

Он отметил, что, судя по докладам всех выступивших на совете, "все поддерживают результаты работы, доклад Светланы Витальевны о перспективах развития АСИ, поддерживают стратегию развития агентства до 2024 года".

"Во главу угла ставятся социальные инициативы, хотя продолжаются и технологические, это правильно, одно напрямую связано с другим", - отметил Путин. При этом он согласился с тем, что "экологическая повестка выходит на первое место и будет по бизнес-интересам обгонять вопросы, связанные с другими направлениями, которые сегодня кажутся важными".