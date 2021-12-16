Кабардино-Балкария отправила сирийским детям 1 тыс. новогодних подарков

НАЛЬЧИК, 16 декабря. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) направила в Сирию 1 тыс. новогодних подарков, помощь оказали местные бизнесмены. Об этом сообщил в четверг глава региона Казбек Коков в ходе встречи с учредителями и членами благотворительной организации "Фонд добрых дел".

"Мы и раньше оказывали гуманитарную помощь жителям Сирийской Арабской Республики, а буквально на днях, 1 тыс. праздничных наборов доставили в Москву для детей, проживающих в Сирии. И в том направлении тоже стараемся помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в этом деле вы в стороне не остаетесь", - сказал Коков.

Фонд был учрежден предпринимателями республики в апреле 2020 года для поддержания жителей региона в период пандемии. За короткое время было собрано 47 млн рублей, средства пошли на поддержку медиков - работников госпиталей, приобретение средств индивидуальной защиты. За счет средств фонда оказана помощь продуктовыми наборами десяткам тысяч людей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В текущем году фонд продолжает помогать нуждающимся, в конце марта 20 млн рублей были перечислены на лечение мальчика из КБР, страдающего редким заболеванием.

"Искренне благодарю представителей бизнес-сообщества Кабардино-Балкарии за благотворительную деятельность, помощь жителям республики, нуждающимся в поддержке", - добавил Коков.

Как пояснил председатель правительства КБР Алий Мусуков, в бюджете есть резервный фонд главы и правительства, который также используется в течение года на предоставление помощи малоимущим гражданам или людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе людям, которым необходимо лечение за пределами республики или страны. "Ежегодно по обращению граждан, глав муниципалитетов таким людям оказывается адресная помощь, до нынешнего года эта сумма составляла около 30 млн, в этом мы существенно увеличили эту статью и на сегодняшний день он составил более 65 млн рублей на текущий год",- добавил Мусуков.

Учредителями благотворительного фонда выступили представители крупного и среднего бизнеса, выходцы из Кабардино-Балкарии. Благотворительные взносы людей, которые откликнулись на просьбу властей составил от 100 тыс. до 11 млн рублей. За весь период деятельности фонда не было произведено ни одной операции наличными деньгами, все средства перечислены на счета безналичным способом, отметили в правлении фонда.