Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 декабря. /ТАСС/. Движение для большегрузного транспорта запрещено из-за непогоды по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 21:15 мск 16 декабря запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги г. Владикавказ - н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, силы и средства ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия, а также аварийные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Спасатели рекомендует водителям планировать поездки в направлении границы с Грузией с учетом складывающейся дорожной обстановки.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.