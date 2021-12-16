Энергетики восстановили электроснабжение основной сети в Псковской области

ПСКОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили основную сеть энергоснабжения в Псковской области, которая была повреждена из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба "Россети Северо-Запад". В начале недели власти региона сообщали о восьми тысячах жителей, оставшихся без света, позже число потребителей, которые были лишены электроснабжения, составляло три тысячи.

"Россети Северо-Запад" в течение дня восстановили 3,5 тыс. км ЛЭП в Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Энергетики включили 176 линий электропередачи и 1,2 тыс. трансформаторных подстанций. Сетевая компания восстановила основную сеть в Псковской области. Специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в отдаленных деревнях региона", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Новгородской и Вологодской областях энергетики круглосуточно работают на линиях до полной ликвидации последствий стихии. При этом, как отметили представители компании, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

В ночь на четверг очередной циклон принес на Северо-Запад России сильный мокрый снег и оттепель. "Сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включали в первые часы после технологических нарушений", - говорится в сообщении.

Ситуация в соседних регионах

В соседней с Псковской - Новгородской области из-за непогоды порядка двух тысяч человек остаются в зоне отключения электроснабжения. По данным властей, в регион доставлено 18 резервных источников питания мощностью 7,5 кВт. По оценке регионального правительства, оперативному подключению электроэнергии мешает труднодоступность линий электропередачи в лесах. Вместе со спасателями расчисткой просек занимаются специалисты районных лесхозов.

Массовые аварийные отключения электроэнергии затронули уже три района Вологодской области - Череповецкий, Устюженский и Кадуйский, без электроэнергии из-за последствий непогоды остаются 5 800 жителей. Режим ЧС объявлен в Уломском и Судском сельских поселениях, а также на территории всего Устюженского района.