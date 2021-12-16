Росимущество передало замок Тапиау Калининградской области

ТАСС, 16 декабря. Территориальное управление Росимущества в Калининградской области передало в собственность региона замок Тапиау XIII века, сообщает в четверг пресс-служба Росимущества.

"Территориальное управление Росимущества в Калининградской области завершило мероприятия по передаче в собственность Калининградской области имущественного комплекса объекта культурного наследия федерального значения замка "Тапиау", XIII век", - указано в сообщении.

Замок был возведен рыцарями Немецкого ордена в 1265 году на берегу Прегеля на месте прусской крепости и служил для охраны границы и обороны подступов к Кенигсбергу.

Передача имущественного комплекса в муниципальную собственность произведена для его восстановления и использования как туристического объекта - составной части международного водного маршрута, соединяющего Роттердам с литовской Клайпедой через территорию Германии, Польши и России.