Минпросвещения отметил низкий уровень трудоустройства выпускников колледжей в СКФО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Низкий уровень трудоустройства выпускников колледжей в настоящее время отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), всего 34,3%. В регионе планируется запустить специальную программу совершенствования подготовки кадров, которая синхронизирует систему обучения с потребностями местной экономики, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) с участием президента РФ Владимира Путина.

"В СКФО <...> ключевым вызовом для округа является низкий уровень трудоустройства выпускников - всего 34,3%, это почти в два раза ниже среднероссийского [показателя]. Вызвано это, прежде всего, дисбалансом между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда. Например, отмечается явная избыточность в подготовке кадров по экономическим и юридическим направлениям, в то время как крайне не хватает специалистов для сельского хозяйства, строительства, промышленности, энергетики, туристической отрасли", - сообщил Кравцов.

По его словам, на основе разработанного АСИ регионального стандарта кадрового обеспечения, Минпросвещения РФ совместно с Минэкономразвития, главами субъектов СКФО разработало программу поддержки совершенствования подготовки кадров в округе. На нее правительством РФ уже запланировано выделить 11,5 млрд рублей. Реализация начнется со следующего года.

Программа подразумевает проведение массовых профориентационных мероприятий для школьников в целях мотивации их поступления по востребованным профессиям, оснащение колледжей современным оборудованием, создание 20 флагманских колледжей в рамках проекта "Профессионалитет", поддержку педагогов, их профессиональную переподготовку, создание федерального центра в округе по подготовке и повышению квалификации преподавателей.

Президент РФ согласился с министром и отметил, что освещенные им моменты очень важны. "Сейчас тоже смотрели соответствующий проект. Идеи в струе того, что вы говорили, лежат. Интересное, очень важное направление, которое предлагается здесь в качестве отдельного, по сути дела", - подчеркнул Путин.