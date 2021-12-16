В Неаполе повторилось "чудо" разжижения крови святого покровителя Януария

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Традиционное "чудо" небесного покровителя Неаполя святого Януария повторилось в четверг. Как сообщил Музей Святого Януария, запекшаяся кровь святого, хранящаяся в специальном сосуде, стала жидкостью в 17:59 по местному времени (19:59 мск).

"Из-за санитарных правил церемония прошла на главном алтаре Кафедрального собора Неаполя, а не в капелле Святого Януария", отмечается в сообщении музея. Верующие в течение всего дня ожидали объявления о повторении "чуда" и встретили его аплодисментами.

"Чудо" святого мученика Януария, казненного язычниками в 305 году, повторяется обычно трижды в год: 19 сентября, в день гибели святого, 16 декабря, когда Неаполь чудом не был разрушен мощным извержением Везувия в 1631 году, и в последнюю субботу перед первым воскресеньем мая - день перенесения мощей святого Януария из местечка Агро Марчано в неаполитанские катакомбы. Первые упоминания о сосуде с кровью святого Януария и связанном с этой реликвией чуде относятся к 1389 году.

Если кровь не выступает, то это считается дурным знаком, сулящим грозные испытания. Однако отсутствие "чуда" 16 декабря - не такое зловещее предзнаменование, как 19 сентября. За шесть столетий трагедии случались дважды. В 1527 году Неаполь, тщетно ожидавший "чуда", был опустошен чумой, жертвами которой стали 40 тыс. жителей города. Капли крови также не появились накануне потрясшего юг Италии в 1980 году сильнейшего землетрясения, унесшего три тысячи жизней. Однако несколько раз отсутствие "чуда" не влекло никаких катастрофических последствий.

Разжижения крови не произошло и 16 декабря 2020 года. В произошедшем отличающиеся суеверием неаполитанцы видели отражение трагической ситуации с распространением коронавируса.