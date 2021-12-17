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Пандемия COVID-19

В ЕС заявили, что пандемию можно преодолеть только глобальной кооперацией

Лидеры стран Евросоюза считают, что вакцинация, в частности получение третьей дозы, является необходимой и срочной мерой в борьбе с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Пандемию коронавируса можно преодолеть только путем глобальной кооперации. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Евросоюза, распространенном в четверг в Брюсселе, где проходит последний в этом году саммит ЕС.

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"Евросовет обсудил ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в Евросоюзе и влияние на нее нового штамма "Омикрон". Евросовет подчеркивает, что пандемию можно преодолеть только посредством глобальной кооперации", - отмечается в заявлении.

Лидеры стран ЕС считают, что вакцинация, в частности получение третьей дозы, является необходимой и срочной мерой в борьбе с коронавирусом. ЕС намерен играть большую роль в глобальной вакцинации против коронавируса, отмечают они. "Евросовет поручает Еврокомиссии усилить поддержку стран-членов и третьих государств, взаимодействовать с производителями [вакцин], а также усилить координацию с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами", - говорится в документе.

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