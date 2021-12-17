В Ливане перед Рождеством вводится комендантский час для невакцинированных граждан

БЕЙРУТ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Ливана вводят с пятницы запрет на передвижение для граждан, которые до сих пор не получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Согласно распоряжению главы МВД республики Бассама Мавлави, размещенному в Twitter , перемещение невакцинированных будет ограничено с 19:00 до 06:00 (с 20:00 до 07:00 мск).

Таким образом, невакцинированные граждане не смогут участвовать в рождественских и новогодних праздничных мероприятиях, которые организуются в публичных местах.

Ранее глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри заявил, что правительство не собирается вводить локдаун на период Рождества по григорианскому календарю и Нового года. "Мы не будем закрывать страну из-за распространения омикрон-штамма, чтобы не прерывать экономической жизни и привлечь в Ливан туристов на рождественские каникулы", - подчеркнул он. Вместе с тем Бизри не исключил введения ограничений на заполняемость банкетных залов, кафе и ресторанов.

С 10 января 2022 года по решению межведомственного штаба по борьбе с пандемией служащие госучреждений и муниципальных органов, банков и частных компаний в Ливане будут обязаны иметь при себе сертификат о двух сделанных прививках от коронавируса. Без соответствующего документа о вакцинации они не смогут присутствовать на рабочих местах. Это распоряжение касается также сотрудников силовых структур, работников сферы здравоохранения и транспорта, образования и туризма.

По сведениям Минздрава Ливана, полностью вакцинировались к текущему моменту 33,4% граждан Ливана, одну дозу препарата получили 39% жителей.