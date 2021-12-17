Черногорская "Бокельска морнарица" внесена в список ЮНЕСКО

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Черногорская организация военно-морского флота Бока-Которского залива "Бокельска морнарица" внесена в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщило в четверг национальное телевидение страны RTCG, "Бокельска морнарица" стала первым нематериальным объектом культуры Черногории, внесенным в этот перечень.

Черногория номинировала "Бокельску морнарицу" в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2018 году. Идея номинации исходила от самой организации, поскольку возникла острая необходимость в международном подтверждении исторического статуса для сохранения культурных ценностей. В результате "Бокельска морнарица" получила статус культурного достояния национального значения в 2013 году, а в 2021 была внесена в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Бокельска морнарица" является традиционной неправительственной военно-морской организацией, появившейся в городе Котор в 809 году. Ее основание связывают с появлением в городе мощей святого Трифуна, главного святого и защитника Котора. За свою многовековую историю организация прошла путь от гуманитарной через военную до мемориальной, какой является и сегодня.

С самого начала все члены "Бокельской морнарицы" руководствуются девизом "Fides et honor". Организация принимает в свои ряды всех, кто уважает и соблюдает этот девиз, а также помогает сохранению традиций и принципов, которые она хранит. Членство в "Бокельской морнарице" добровольно и открыто для мужчин, женщин и детей всех возрастов.

Во время проведения официальных праздников члены организации носят разноцветную униформу, историческое оружие и танцуют традиционный танец "коло". "Бокельска морнарица" является основой ежегодного празднования в честь святого Трифуна, которое продолжается с 13 января по 3 февраля, начинается Крестным ходом и службой в соборе. Уличные гулянья начинаются с танца "коло" в исполнении членов организации и продолжаются торжественной процессией, которая проносит по главным улицам города мощи святого Трифуна.