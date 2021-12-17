Мобильный госпиталь ЮВО покинул Абхазию

СУХУМ, 17 декабря. /ТАСС/. Врачи мобильного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) отбыли в пункт постоянной дислокации, в Абхазии за четыре месяца они приняли более 2 тыс. жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

"Военные врачи мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО завершили работу по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с распространением COVID-19. В госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа 2021 года, приняли на лечение и консультацию более двух тысяч жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них в стационаре прошли лечение 649 человек, амбулаторно - 1 500 человек. Личный состав мобильного госпиталя свернул медицинское оборудование и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации. В составе автомобильной колонны военные медики ЮВО совершат марш протяженностью более 800 км, в том числе в сложных условиях горной местности по территории Краснодарского края и Адыгеи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне убытия заместитель министра обороны Абхазии Нодар Авидзба поблагодарил военных медиков ЮВО за проделанную работу и отметил огромный вклад российских коллег в борьбу с коронавирусной инфекцией. Российских врачей наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами за помощь, оказанную в лечении жителей республики от COVID-19.

Ранее сообщалось, что по просьбе руководства республики, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Россия направила в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в закавказской республике.