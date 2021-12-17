ЖСК "Остров" во Владивостоке планируют сдать в эксплуатацию в октябре-ноябре 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Все объекты жилищно-строительного кооператива "Остров" на острове Русском во Владивостоке планируется полностью сдать в октябре-ноябре 2022 года, жилье здесь получат около 350 семей, сообщила ТАСС заместитель генерального директора Корпорации развития Приморского края, представитель регионального Фонда поддержки обманутых дольщиков Оксана Немцева.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Строительство жилья все еще не завершено, договор о строительстве с компанией "Аркада" был разорван по инициативе дольщиков из-за нарушения сроков и качества строительства. Работы планировалось завершить в 2019 году.

"Всего в ЖСК "Остров" у нас 252 дома, восемь многоквартирных, <...> остальные - индивидуальные жилые и дуплексы. <...> В октябре-ноябре [планируется] сдать весь поселок, весь комплекс в эксплуатацию. Там 334 семьи, но на сегодня не все продано еще, там есть 30 свободных квартир и семь домов. 334 семьи уже являются пайщиками, к следующему году, когда мы будем вводить в эксплуатацию, порядка 350 семей получат там жилье", - сообщила собеседница.

Она добавила, что недавно завершилась большая работа по получению экспертизы достоверности сметной стоимости и проектов. В августе планируется закончить строительство многоквартирных домов, к октябрю - закончить строительство сетей на острове, индивидуальные жилые дома к этому моменту также должны быть достроены.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что также за лето планируется достроить дорогу, идущую через поселок, на эти цели планируется предусмотреть в бюджете около 260 млн рублей. Работой по достройке домов занимается компания-подрядчик "СУ-107", на строительной площадке сейчас задействованы 80 человек и 16 единиц техники.