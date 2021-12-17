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Пандемия COVID-19

Франция пока не планирует вводить ПЦР-тесты для путешественников из ЕС

Однако это необходимо для третьих стран, считает президент Эмманюэль Макрон

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Франции рассмотрят текущую ситуацию с распространением коронавируса на заседании национального Совета по обороне в пятницу, но пока нет планов по введению обязательного предъявления ПЦР-тестов для прибывающих из стран ЕС. Об этом заявил в ночь на пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы не планируем вводить ПЦР-тесты [для путешествий] между странами ЕС, но это необходимо для третьих стран", - отметил он.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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