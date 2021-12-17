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На Чукотке продлили сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса до 1 февраля

Жители могут обратиться за ней в филиалы и пункты социального обслуживания с заявлением и копией паспорта

ТАСС, 17 декабря. Сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет и жителей сельской местности Чукотки продлены до 1 февраля 2022 года, сообщает окружной департамент социальной политики.

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"Единовременную выплату в размере трех тысяч рублей могут получить граждане старше 50 лет, прошедшие вакцинацию или повторную вакцинацию от COVID-19 до 1 февраля 2022 года. Гражданам старше 50 лет, вакцинированным или ревакцинированным с 1 декабря 2021 года, для получения выплаты необходимо иметь прописку в Чукотском АО. Жители округа старше 18 лет, постоянно или временно прописанные в сельской местности, могут получить единовременную выплату в таком же размере, если прошли вакцинацию по 31 января 2022 года либо ревакцинацию в период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в филиалы и пункты социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счета. Ранее такую выплату можно было получить в срок до 1 декабря.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,6 тыс. пациентов выздоровели, 32 умерли. Привито около 29 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца года.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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