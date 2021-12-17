На Чукотке продлили сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса до 1 февраля

ТАСС, 17 декабря. Сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет и жителей сельской местности Чукотки продлены до 1 февраля 2022 года, сообщает окружной департамент социальной политики.

"Единовременную выплату в размере трех тысяч рублей могут получить граждане старше 50 лет, прошедшие вакцинацию или повторную вакцинацию от COVID-19 до 1 февраля 2022 года. Гражданам старше 50 лет, вакцинированным или ревакцинированным с 1 декабря 2021 года, для получения выплаты необходимо иметь прописку в Чукотском АО. Жители округа старше 18 лет, постоянно или временно прописанные в сельской местности, могут получить единовременную выплату в таком же размере, если прошли вакцинацию по 31 января 2022 года либо ревакцинацию в период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в филиалы и пункты социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счета. Ранее такую выплату можно было получить в срок до 1 декабря.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,6 тыс. пациентов выздоровели, 32 умерли. Привито около 29 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца года.