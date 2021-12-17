Тихоокеанский циклон принесет на Камчатку метель и штормовой ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон принесет в субботу в несколько муниципальных районов Камчатки штормовой ветер и метель, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"18 декабря 2021 года циклон начнет оказывать активное влияние на территории Усть-Камчатского муниципального района и Алеутского муниципального округа. Там прогнозируется умеренный снег, ветер сильный, местами - штормовой, метель. В Алеутском муниципальном округе ожидается мокрый снег с дождем, гололедица. Также на территориях Карагинского, Пенжинского и Олюторского муниципальных районов ожидается умеренный, местами сильный снег, сильный ветер, порывами - до штормового, метель. Явления сохранятся до 19 декабря включительно", - говорится в сообщении.

В Карагинском и Олюторском муниципальных районах прогнозируется переливание песчаных кос морской водой, сопровождающееся сильным волнением в прибрежной зоне.