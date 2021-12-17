Больше тысячи детей-сирот получили жилье в Приангарье за 2021 год

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Более тысячи детей-сирот в Иркутской области в 2021 году получили жилье, это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В 2021 году, по данным на 15 декабря, в Иркутской области обеспечили жильем 1 078 детей-сирот. В 2020 предоставлено 526 жилых помещений", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в 2022 году планируется обеспечить жильем порядка тысячи сирот. Из них около 400 получат социальные выплаты для самостоятельного приобретения жилплощади, а около 600 - жилые помещения.

Механизм предоставления сиротам социальных выплат из регионального бюджета на приобретение жилья в Иркутской области ввели в 2020 году, чтобы ускорить процесс обеспечения их жилплощадью. Ранее предоставляли только готовое жилье. Сертификаты выдают тем, кому исполнилось 23 года и у кого есть дети. В 2021 году выплаты получили 156 человек, готовое жилье - 922.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин назвал наиболее проблемными регионами по предоставлению жилья детям-сиротам в Сибири и на Дальнем Востоке четыре региона - Иркутскую и Кемеровскую области, Приморский и Забайкальский края. Прокуроры контролируют расходование бюджетных средств, предусмотренных на жилье для выпускников детских домов, проверяют качество приобретаемого и строящегося жилья. Демешин отметил, что за последние полтора года прокурорами Сибири и Дальнего Востока в суды было направлено свыше 4,1 тыс. исков по данным вопросам.